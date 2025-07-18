Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa iş dünyasından Bursaspor'a destek kampanyası

        Nesine 2. Lig'e yükselen Bursaspor'a, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, organize sanayi bölgeleri ve Bursa iş dünyasının katkılarıyla gerçekleştirilecek destek kampanyasının tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa iş dünyasından Bursaspor'a destek kampanyası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nesine 2. Lig'e yükselen Bursaspor'a, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, organize sanayi bölgeleri ve Bursa iş dünyasının katkılarıyla gerçekleştirilecek destek kampanyasının tanıtım toplantısı düzenlendi.

        BTSO Altıparmak Hizmet Binası'ndaki toplantıda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursaspor'un kente ve futbol camiasına katkılarından dolayı baş tacı edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Bu yıl Bursaspor'un 2'nci lige yükseldiğini hatırlatan Ayyıldız, şöyle konuştu:

        "Hak ettiğimiz yerde miyiz, değiliz. Bursaspor'umuzu tüm gayretlerinizi ortaya koyup hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Bu konuda Bursasspor Başkanı Enes Çelik'e teşekkür ediyorum. Tüm Bursaspor taraftarı sevenleri olarak çıktığı bu yolda ona destek olmak ve hedefe ulaştırmak zorundayız. Bursaspor'umuz çok kısa zamanda Süper Lig'e çıkıp, orada hak ettiği şampiyonluğa ulaşacaktır. Çıktıkları yolda onların yanında olmak zorundayız. BTSO'ya teşekkür ediyorum. Bursaspor'umuzun yanında olmalıyız."

        BTSO Başkanı İbrahim Burkay da geçen yıl başlatılan "Yanındayım" kampanyasını hatırlatarak, 35 milyon lirayla başlatılan kampanyanın desteklerle yüz milyonlarca liraya ulaştığını söyledi.

        Burada yeni bir kıvılcım oluşturmak için bulunduklarını kaydeden Burkay, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl 35 milyonla başlayan kampanyamız nasıl ciddi bir desteğe dönüştüyse, tüm organize sanayi bölgelerimiz hepinizin bildiği gibi 1963 tribünlerindeki koltukları iki sezonluğuna çok ciddi bedellerle sanayicilerimiz bunları satın aldılar. Loca, kombine ve forma alımının yanı sıra 'Yanındayım' kampanyasına çok önemli destekler sağlayan iş dünyamızın sağladığı bu katkılarla transfer tahtasının açılması ve başarılı transferlerin de yapılmasının önünü açmış olduk. Bu destekler şükürler olsun Enes Çelik başkanımızın başkanlığında da sahaya yansıdı ve hep birlikte inşallah şampiyonluğu kucakladık geçen sezon."

        Kampanyanın "forma alımı", "deplasman sponsorluğu" ve "akaryakıt istasyon isim hakları"nı kapsadığını belirten Burkay, şöyle devam etti:

        "Ayrıca odamız iştiraki olan KFA Fuarcılık tarafından işletilen Bursa Fuar Merkezimizde Bursastore için kalıcı bir mağaza açacağız. Bu alan her yıl Bursa'mıza fuar ve kongre vesilesiyle gelen ulusal ve uluslararası milyonlarca ziyaretçimizin de Bursaspor'a dokunmasını sağlayacak, Bursaspor'umuzun hem ulusal hem de uluslararası düzeyde marka imajına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu destekler yaklaşık 60 milyon liralık bir tutara denk gelmektedir."

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise geçen yıldan bugüne sportif ve mali anlamda çok önemli aşamalar kaydettiklerini ifade etti.

        Çelik, hedeflerinin Trendyol 1. Lig'e yükselmek, toplam borcu sıfırlamak ve bir sonraki döneme borç bırakmamak olduğunu bildirdi.

        Geçen yıl Bursaspor'un güçlü yürüyüşünün yalnızca Bursa'da değil Türkiye'de konuşulduğunu söyleyen Çelik, "Gerek şehir dışında katıldığımız toplantılarda gerek Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaptığımız toplantılarda Bursaspor'umuz hep olumlu örnek olarak gösterildi. Geçen yıl Türkiye'deki tüm profesyonel ligdeki takımlar arasında 41 bin taraftar ortalamasıyla en çok taraftara oynayan ikinci kulüp olduk. Geçen yıl sattığımız 33 bin 500 kombineye ulaşmamıza ise sadece 2 bin bilet kaldı." ifadelerini kullandı.

        Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan bağış ve katkıların şeffaflıkla paylaşılacağını aktaran Çelik, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

        Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Pezeşkiyan'ın İsrail saldırısında yaralandığı doğrulandı
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Kızıl tilki ile yavrusu fotokapanla görüntülendi
        Kızıl tilki ile yavrusu fotokapanla görüntülendi
        Bursa'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Bursa'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Otostop çekerek bindiği kamyonetin karıştığı kazada yaralandı
        Otostop çekerek bindiği kamyonetin karıştığı kazada yaralandı
        Bursa'da kadınların şekillendirdiği çömlekler 94 ülkeye ihraç ediliyor
        Bursa'da kadınların şekillendirdiği çömlekler 94 ülkeye ihraç ediliyor
        Madde bağımlılarını ücretsiz tedavi edildiği dernekte tek ilaç 'sevgi'
        Madde bağımlılarını ücretsiz tedavi edildiği dernekte tek ilaç 'sevgi'
        Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 327 tutuklama
        Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 327 tutuklama