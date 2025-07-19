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        Bursa'da devrilen vincin operatörünü kurtarma çalışması cep telefonu kamerasında

        Bursa'da dün devrilen inşaat vincinin operatörünün kurtarılması için gerçekleştirilen çalışma cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 17:36 Güncelleme: 19.07.2025 - 17:36
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        Bursa'da devrilen vincin operatörünü kurtarma çalışması cep telefonu kamerasında
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        Bursa'da dün devrilen inşaat vincinin operatörünün kurtarılması için gerçekleştirilen çalışma cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Nilüfer ilçesinde 23 Nisan Mahallesi Küçük İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın en üst katında kurulan vincin devrilmesi sonucu yaralanan operatörün kurtarılması için itfaiye ekiplerince yürütülen çalışma cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

        Kısa videoda, metrelerce yükseklikteki kurtarma çalışmasında itfaiye erinin bilinci açık olan operatörü yönlendirdiği anlar görülüyor.

        Dün, henüz belirlenemeyen nedenle devrilen vincin itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı operatörü, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, olayda park halindeki bir otomobil de zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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