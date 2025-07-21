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        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:30
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        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde Y.E'nin (18), uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.

        Harekete geçen ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

        Zanlının üzerinde yapılan aramalarda 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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