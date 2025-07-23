Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

S.O. (45) yönetimindeki 16 BJT 063 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak kesişiminde M.B. (34) idaresindeki 16 BJP 991 plakalı otomobile yandan çarptı.

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