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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:46
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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Hasan A. idaresindeki 16 BJJ 137 plakalı suv tipi araç ile Efe V. (16) yönetimindeki 16 BSS 463 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Efe V’yi İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı genç, burada tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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