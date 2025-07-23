Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Efe V’yi İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı genç, burada tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan A. idaresindeki 16 BJJ 137 plakalı suv tipi araç ile Efe V. (16) yönetimindeki 16 BSS 463 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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