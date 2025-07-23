Mudanya'da yeni stadyum projesi hayata geçirilecek

Mudanya’da depreme dayanıksız olduğu belirlenen stadyumun yeniden inşasına ilişkin imar planı değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, plan değişikliğinin onaylanmasıyla proje sürecinin teknik aşamalarına geçilebileceğini belirtti. Bayrak, daha önce mevcut parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmadığını ve bu nedenle yeni stadyum inşaatına başlanamadığını ifade etti.

Açıklamada, yeni stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edileceği, plan değişikliğinin ise askı sürecinin ardından proje çizim aşamasına geçilmesinin planlandığı bildirildi.

Projede soyunma odası sayısının ikiden dörde çıkarılması, tribün kapasitesinin artırılması ve alt bölümlere sosyal alanlar eklenmesi öngörülüyor. Ayrıca Dernekler Yerleşkesinin bulunduğu bölgede yolun 10 metreye çıkarılması ve Şükrü Çavuş İlkokulu çevresinde trafik düzenlemesine gidilmesi planlamalar arasında yer alıyor.