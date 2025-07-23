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        Mudanya'da yeni stadyum projesi hayata geçirilecek

        Mudanya'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen stadyumun yeniden inşasına ilişkin imar planı değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:58
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        Mudanya'da yeni stadyum projesi hayata geçirilecek
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        Mudanya’da depreme dayanıksız olduğu belirlenen stadyumun yeniden inşasına ilişkin imar planı değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edildi.

        AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, plan değişikliğinin onaylanmasıyla proje sürecinin teknik aşamalarına geçilebileceğini belirtti. Bayrak, daha önce mevcut parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılmadığını ve bu nedenle yeni stadyum inşaatına başlanamadığını ifade etti.

        Açıklamada, yeni stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edileceği, plan değişikliğinin ise askı sürecinin ardından proje çizim aşamasına geçilmesinin planlandığı bildirildi.

        Projede soyunma odası sayısının ikiden dörde çıkarılması, tribün kapasitesinin artırılması ve alt bölümlere sosyal alanlar eklenmesi öngörülüyor. Ayrıca Dernekler Yerleşkesinin bulunduğu bölgede yolun 10 metreye çıkarılması ve Şükrü Çavuş İlkokulu çevresinde trafik düzenlemesine gidilmesi planlamalar arasında yer alıyor.

        Bayrak, bazı vatandaşların stadyum alanının farklı şekilde değerlendirilmesi yönündeki görüşlerine de değinerek, bölgenin olası afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılabileceğini ifade etti.

        Açıklamada ayrıca Mudanya Belediyesi’ne yönelik, amatör spor kulüplerine ayni ya da nakdi destek sağlanması yönünde çağrıda bulunuldu.

        Bayrak, sporun gençler için bir gelecek yatırımı olduğunu belirtti. Yeni stadyum projesi kapsamında ilçedeki spor altyapısının geliştirilmesi ve ulaşım düzenlemelerinin yapılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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