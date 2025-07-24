Bursa'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bektaş B. (57) idaresindeki Almanya plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ümitalan Mahallesi mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Songül B. (54), Bertan B. (15) ve Berat B. (12) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kestel ve İnegöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
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