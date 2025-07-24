Bursa'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kişi yaralandı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kestel ve İnegöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Songül B. (54), Bertan B. (15) ve Berat B. (12) yaralandı.

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