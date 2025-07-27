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        Kestel'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:18
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        Kestel'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İnegöl'den Bursa istikametine giden Berat Ö. (25) idaresindeki 16 PD 666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

        Kazada sürücü Berat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ö. (42) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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