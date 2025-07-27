Kestel'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Berat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ö. (42) yaralandı.

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