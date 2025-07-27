Kestel'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İnegöl'den Bursa istikametine giden Berat Ö. (25) idaresindeki 16 PD 666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada sürücü Berat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ö. (42) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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