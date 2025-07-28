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        Bursa'da orman yangınına müdahale ederken yaralanan Resul Karakaş, yaşadıklarını anlattı:

        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale ederken yaralanan Resul Karakaş (44) yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:46
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        Bursa'da orman yangınına müdahale ederken yaralanan Resul Karakaş, yaşadıklarını anlattı:
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        Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale ederken yaralanan Resul Karakaş (44) yaşadıklarını anlattı.

        Cumartesi akşam saatlerinde, yangına su doldurduğu tankerin bağlı olduğu traktörüyle müdahale etmeye gittiği esnada alevlerin arasında kalan Karakaş, kaçarak kurtuldu.

        Bir süre sonra ağrıları başlayınca doktora giden Karakaş, kolunun, bacağının ve kulağının 3. derece yanık olduğunu öğrendi.

        Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan Karakaş, AA muhabirine, yangın çıktığını duyar duymaz kuzeniyle traktörü alıp Ağlaşan Yolu Caddesi'ne doğru yola çıktıklarını söyledi.

        Karakaş, yangına müdahale etmek için olay yerine geldiğini ve traktörü çalıştırırken yanlarındaki çam ağacının alev almasıyla yaralandığını ifade etti.

        Yangının Karahıdır Mahallesi'ne kadar indiğini anımsatan Karakaş, "Su doldurduğumuz tankeri çalıştırıp söndürme yapalım dedik. Birden yanımızda ateş parlayınca alevlerin içinde kaldık." dedi.

        Karakaş, kuzeninin ise traktörüyle ateşin içinde kaldığını ve kolundan yaralandığını anlattı.

        Traktörü bırakıp kaçtığını dile getiren Karakaş, alevler bir ara etkisini yitirince gidip aldığı traktörüyle söndürme çalışmalarına yeniden katıldığını ifade etti. Karakaş, "Alevler köye doğru indi diye muhtar aradı. Tam köye inerken baktım yanıklar ağrı yapmaya başladı." dedi.

        Karakaş, bir saat kadar daha müdahaleye devam ettikten sonra hastaneye gittiğini belirterek, yanıkların 3. derece olduğunu öğrendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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