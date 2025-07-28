Bursa'da orman yangınına müdahale ederken yaralanan Resul Karakaş, yaşadıklarını anlattı:

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale ederken yaralanan Resul Karakaş (44) yaşadıklarını anlattı.

Cumartesi akşam saatlerinde, yangına su doldurduğu tankerin bağlı olduğu traktörüyle müdahale etmeye gittiği esnada alevlerin arasında kalan Karakaş, kaçarak kurtuldu.

Bir süre sonra ağrıları başlayınca doktora giden Karakaş, kolunun, bacağının ve kulağının 3. derece yanık olduğunu öğrendi.

Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde yaşayan Karakaş, AA muhabirine, yangın çıktığını duyar duymaz kuzeniyle traktörü alıp Ağlaşan Yolu Caddesi'ne doğru yola çıktıklarını söyledi.

Karakaş, yangına müdahale etmek için olay yerine geldiğini ve traktörü çalıştırırken yanlarındaki çam ağacının alev almasıyla yaralandığını ifade etti.

Yangının Karahıdır Mahallesi'ne kadar indiğini anımsatan Karakaş, "Su doldurduğumuz tankeri çalıştırıp söndürme yapalım dedik. Birden yanımızda ateş parlayınca alevlerin içinde kaldık." dedi.