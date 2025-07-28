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        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da orman yangınından etkilenen mahalleyi ziyaret etti:

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:10 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:10
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        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da orman yangınından etkilenen mahalleyi ziyaret etti:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi ile Gürsu'ya bağlı İpek Yolu Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgelerinde incelemeler gerçekleştiren Ala, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ve Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Kestel ve Gürsu bölgesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını hatırlatan Ala, "Söndürülmüş olan bölgelerde bile zaman zaman yeniden alevlenmeler baş gösteriyor. O yüzden bütün birimlerimiz, teyakkuz halinde. Vatandaşlarımız, oldukça duyarlı." diye konuştu.

        Ala, yangın çıktığı andan itibaren kurumların ciddi bir organizasyon ve koordinasyon içinde hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bursa'da da ilk başladığı andan itibaren bakanlarımız buradaydı. Onların koordinasyonunda yangın söndürme çalışmaları devam etti. Çevredeki illerden de dahil olmak üzere vatandaşlar, herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Bugün 3 vatandaşımızın cenaze törenine katıldık, şehit oldular, Allah rahmet eylesin. Bolu'dan aracıyla buraya gelmiş bir vatandaşımız. Buradan 2 vatandaşımızı da alarak gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına iştirak etmişlerdi. Buradan dönüşte aracın şarampole yuvarlanması neticesinde maalesef hayatlarını kaybettiler. Milletimizin başı sağ olsun."

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına da değinen Ala, "Yangın söndürme çalışmaları, büyük bir hızla devam ediyor. Umarım kısa zamanda tamamen kontrol altına alınır. Şu anda yangınla birlikte söndürme çalışmaları da devam ediyor." dedi.

        Efkan Ala, vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Resmi açıklamaların dışındaki sosyal medya platformlarındaki açıklamalara değil, resmi açıklamalara güvenip inanıp ona göre hareket etsinler. Resmi açıklamalar dışındakilere itibar etmesinler. Valilik, bakanlıklar, bütün devlet kurumları, elbirliğiyle çalışmaktadır. Herhangi bir talep veya ihbarı resmi kurumlara yapsınlar." ifadesini kullandı.

        Ala'ya, bazı AK Parti Bursa milletvekilleri, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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