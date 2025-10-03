Habertürk
        Orhaneli'de gençlik kampı düzenlendi

        Orhaneli'de gençlik kampı düzenlendi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orhaneli Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik gençlik kampı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:14
        Orhaneli'de gençlik kampı düzenlendi
        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orhaneli Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik gençlik kampı düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen kampta öğretmenler ve öğrenciler doğayla iç içe zaman geçirdi.

        Kampta doğa yürüyüşü, okçuluk ve çeşitli sportif faaliyetler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

