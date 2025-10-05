Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursaspor'da teknik direktör Adem Çağlayan ile yollar ayrıldı

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 20:07 Güncelleme: 05.10.2025 - 20:07
        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

