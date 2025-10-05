Bursaspor'da teknik direktör Adem Çağlayan ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül ile yollarını ayırdı.

