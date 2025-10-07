Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        JAK timleri zorlu tatbikatlarla göreve her an hazır

        FATİH ÇAPKIN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu şartlardaki tatbikatlarla göreve hazır bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        JAK timleri zorlu tatbikatlarla göreve her an hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH ÇAPKIN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu şartlardaki tatbikatlarla göreve hazır bekliyor.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan JAK timi, zorlu eğitimlerle olası doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarına hazırlanıyor.

        Uludağ'da konuşlanan ve her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen JAK timi, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde kurulduğu 1998'den bu yana her yıl çok sayıda olaya müdahale ediyor.

        Fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için farklı hava ve arazi şartlarında eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma timi, 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.

        İhbar sonrası olay yerine intikal ve arama teknikleri gibi operasyonel konulara yoğunlaşıp reaksiyon hızlarını test eden ekipler, yüksek irtifada meydana gelebilecek kayıp, kaza ve afetlerdeki arama kurtarma kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

        - Sarp kayalık arazide mahsur kalma operasyonu AA ekibince görüntülendi

        Uludağ eteklerinde bulunan Erikli Yaylası'nda mahsur kalanların kurtarılması için yapılan tatbikat, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, kentteki su kesintileriyle ilgili konuştu...
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, kentteki su kesintileriyle ilgili konuştu...
        Bursa'da M Lisa ve Tolga Bilgin konser verdi
        Bursa'da M Lisa ve Tolga Bilgin konser verdi
        'Süper Ay' Bursa'da görsel şölen oluşturdu
        'Süper Ay' Bursa'da görsel şölen oluşturdu
        Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Piknik yaparken yılanın ısırdığı kadın tedaviye alındı
        Piknik yaparken yılanın ısırdığı kadın tedaviye alındı