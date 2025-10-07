JAK timleri zorlu tatbikatlarla göreve her an hazır

FATİH ÇAPKIN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu şartlardaki tatbikatlarla göreve hazır bekliyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan JAK timi, zorlu eğitimlerle olası doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarına hazırlanıyor.

Uludağ'da konuşlanan ve her türlü iklim koşulu ile afetlerde gerçekleştirilecek arama ve kurtarma çalışmaları için özel olarak eğitilen JAK timi, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde kurulduğu 1998'den bu yana her yıl çok sayıda olaya müdahale ediyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmak için farklı hava ve arazi şartlarında eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma timi, 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.

İhbar sonrası olay yerine intikal ve arama teknikleri gibi operasyonel konulara yoğunlaşıp reaksiyon hızlarını test eden ekipler, yüksek irtifada meydana gelebilecek kayıp, kaza ve afetlerdeki arama kurtarma kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.