        Bursa Haberleri

        Bursa'da sağanak etkili oluyor

        Bursa'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:33
        Bursa'da sağanak etkili oluyor
        Bursa'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre olağanüstü kuraklığın görüldüğü bölgeler arasında bulunan Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

        Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor.

        Ekim ayı itibariyle planlı su kesintisi uygulanan kentte, içme suyunun önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 0.58 olarak ölçüldü.

        Yağışların, Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan bu iki baraja da fayda sağlaması bekleniyor.

