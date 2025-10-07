Habertürk
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:25
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse)

        Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı, Eda Say)

        Setler: 21-25, 25-15, 19-25, 18-25

        Süre: 118 dakika

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

