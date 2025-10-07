Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Giriş: 07.10.2025 - 15:34
        Bursa'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Serdal B. (30) idaresindeki 16 AET 014 plakalı otomobil, Gemlik Serbest Bölge yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Serdal B, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bu arada, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

