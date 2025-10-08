Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Turkaz
İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Zuzunna Gorecka, Damla Nur Dündar, Hilal Kocakara Sinem Arıncı (Ece Morova, Jovana Kocic, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör, Merve Tanyel)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Dicle Nur Babat, Smarzek, Czyrnianska, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Lozo)
Setler: 25-21, 25-23, 20-25, 19-25, 13-15
Süre: 29, 29, 30, 28, 20 (136 dakika)
BURSA
