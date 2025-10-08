Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Bursa ve Çanakkale'de protesto edildi

        Bursa ve Çanakkale'de, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in düzenlediği saldırı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 22:29 Güncelleme: 08.10.2025 - 22:29
        Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Bursa ve Çanakkale'de protesto edildi
        Bursa ve Çanakkale'de, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in düzenlediği saldırı protesto edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi'nin organizasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan atarak, filoya yapılan saldırılara tepkisini ortaya koydu.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Enes Bayram, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Akdeniz sularına açılan insanlık vicdanının, Sumud Filosu'nun ardından Vicdan adlı gemiyle bir kez daha ablukayı delmek için yola çıktığını söyledi.

        Tüm yükü insanlık olan bu gemide 22 ülkeden 92 gönüllünün yer aldığını ifade eden Bayram, "Bu sabah 05.34'te terör devleti İsrail'in katil askerleri 8 askeri gemi ve helikopterlerle elektronik karartma yaparak Vicdan gemisine saldırıda bulundu. Bu saldırı yine uluslararası sularda gerçekleşti ve İsrail bir kez daha tüm dünyanın gözleri önünde ve uluslararası hukuku hiçe saydı. Vicdan gemisi Aşdod Limanı'na çekilirken 92 insani yardım gönüllüsü gözaltına alındı." diye konuştu.

        Akdeniz'e açılan filoların sayısının artmasını ve İsrail çaresiz kalana kadar bu eylemlerin sürmesini isteyen Bayram, şunları kaydetti:

        "İsrail 1948'den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında hiçbir hukuk kuralına, evrensel değerlere saygı göstermemiştir. Diplomasi değerini yitirmiştir. İsrail yalnızca güçten anlayacaktır. Bu çerçevede derhal İsrail'e güç gösterilmeli ve Gazze'deki abluka kırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. Bu çağrı tüm dünya halklarının ortak vicdani çağrısıdır. İsrail'e karşı ses yükseltmek insanlık onurunu korumak demektir. Bu her bir bireyin ve toplumların ortak sorumluluğudur."

        Bayram, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi olarak Gazze'deki ablukayı delecek sivil girişimlere destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de de Filistin'e Destek Platformu tarafından "Vicdanlar Susturulamaz" temasıyla etkinlik düzenledi.

        Katılımcılar, Necip Paşa Camisi'nde kılınan yatsı namazı sonrası Kordon Boyu'nda sloganlar atıp yürüyüş yaptı.

        İskele Meydanı'na ulaşan yaklaşık 500 kişilik grup adına konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Numan Yaşar, gazetecilere, Küresel Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail tarafından saldırıldığını söyledi.

        Yaşar, 2008'den bu yana Gazze limanlarına ulaşılamadığını hatırlatarak, "Bugün gelinen noktada sadece insanı yardım götürülmesine rağmen katil İsrail yardım götürenlere dahi silah sıktı, onları katletti. Bu yolculukların en yakın tarihte olanı Sumud Filosu'ydu. Farklı din, dil ve ırktan, farklı inanç sahibi insanlar zorla yollarından alıkonuldular. Gemilerine ve yardımlarına el konuldu. Bu sabah ise İsrail donanması Vicdan gemisinin de içinde olduğu özgürlük filosuna hukuksuz bir şekilde el koydu." dedi.

        Numan Yaşar, İsrail çıldırsa da zulme devam etse de Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Katılımcılar daha sonra dua edip temsili nöbet tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

