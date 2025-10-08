Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da 3 suçtan aranan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 22:43 Güncelleme: 08.10.2025 - 22:51
        Bursa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 3 suçtan aranan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

        Gözaltına alınan M.K, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

