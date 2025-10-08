Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:55 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

        Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından zirveye kar yağdı.

        Yağış nedeniyle Uludağ'ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Bir grup dağcı da tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı.

        Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Uludağ'a kar yağdı (2)
        Uludağ'a kar yağdı (2)
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Süt ineklerinin sağlığını yapay zeka ile 24 saat takip ediyorlar
        Süt ineklerinin sağlığını yapay zeka ile 24 saat takip ediyorlar
        Orhaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi
        Orhaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi
        Eşini çocuklarının yanında pompalı tüfekle yaralayıp, evdeki altınları alar...
        Eşini çocuklarının yanında pompalı tüfekle yaralayıp, evdeki altınları alar...
        Bursa'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı