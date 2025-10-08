Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Orhaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:51
        Orhaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi
        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Orhaneli İlçe Müftülüğünce, Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Orhaneli'de yürütülen din hizmetlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır ve din görevlileri katıldı.

