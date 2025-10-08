Orhaneli'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Orhaneli İlçe Müftülüğünce, Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Orhaneli'de yürütülen din hizmetlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır ve din görevlileri katıldı.
