Bursa'da yabancı uyruklu sürücü 2 düzensiz göçmeni İstanbul'a götürürken yakalandı

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında korsan taşımacılıktan işlem yapıldı, kiralık olduğu belirlenen araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Araçta yapılan kontrolde, izin belgeleri bulunmayan yabancı uyruklu 2 kişinin, İzmir'den İstanbul'a gitmek için kendileri gibi yabancı uyruklu olan sürücüye ücret ödediği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul otoyolu Bursa Batı gişelerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

