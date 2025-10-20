Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Ortaokul öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden ortaokul öğrencileri, burada müfredatta yer alan "İletişim ve Medya Okuryazarlığı" ünitesini işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 16:56 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:56
        Ortaokul öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden ortaokul öğrencileri, burada müfredatta yer alan "İletişim ve Medya Okuryazarlığı" ünitesini işledi.

        Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, kurumu ziyaret eden Bursa Yıldırım Fatih Sultan Mehmed Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine ünite kapsamında sunum yaptı.

        Gölbaşı sunumunda, medya okuryazarlığı ana başlığı altında dezenformasyonla mücadele, yapay zeka, sosyal medya ve sosyal medyanın doğru kullanımı konularına değindi.

        Sunumun amacının, öğrencilerde dijital farkındalığı artırmak, doğru bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, internet ve sosyal medyayı bilinçli kullanma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Gölbaşı, şunları kaydetti:

        "İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyona karşı farkındalık ve bilincin gelişmesi için yediden yetmişe toplumun tüm bireylerine ulaşmayı hedefliyoruz. Daha önce lise ve üniversite öğrencileri, genç gazeteci adayları, kamu çalışanları ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi gibi farklı platformlarda 'Dezenformasyonla Mücadele Bağlamında Dijital Medya Okuryazarlığı' eğitimleri ve seminerleri düzenledik. Bugün de ortaokul öğrencilerimizle bu konuları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

        Sunumun son bölümünde öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili bilgi veren Gölbaşı, bu kapsamda yürütülen işlemleri anlattı.

        CİMER'in kamu politikalarına yön verdiğine işaret eden Gölbaşı, "Vatandaşların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan alarak toplumun nabzını tutan önemli bir iletişim platformu olarak CİMER, kamu yönetimine yalnızca geri bildirim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyolojik bir veri kaynağı olarak toplumsal eğilimleri, ihtiyaçları ve beklentileri analiz etme imkanı da sunuyor." ifadelerini kullandı.

        Gölbaşı, ayrıca okullar ve eğitim kurumlarıyla işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı.

        Fatih Sultan Mehmed Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Lokman Aydın da gerçekleştirilen sunum ve paylaşımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından tüm katılımcılara "Dezenformasyonla Mücadele El Kitapçığı" ile "50 Soruda CİMER" kitapçığı hediye edildi.

        Program, öğrencilerin yazılarından oluşan "Çınaraltı Hikayeleri" adlı kitabın takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

