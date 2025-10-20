Ortaokul öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden ortaokul öğrencileri, burada müfredatta yer alan "İletişim ve Medya Okuryazarlığı" ünitesini işledi.

Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, kurumu ziyaret eden Bursa Yıldırım Fatih Sultan Mehmed Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine ünite kapsamında sunum yaptı.

Gölbaşı sunumunda, medya okuryazarlığı ana başlığı altında dezenformasyonla mücadele, yapay zeka, sosyal medya ve sosyal medyanın doğru kullanımı konularına değindi.

Sunumun amacının, öğrencilerde dijital farkındalığı artırmak, doğru bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, internet ve sosyal medyayı bilinçli kullanma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Gölbaşı, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyona karşı farkındalık ve bilincin gelişmesi için yediden yetmişe toplumun tüm bireylerine ulaşmayı hedefliyoruz. Daha önce lise ve üniversite öğrencileri, genç gazeteci adayları, kamu çalışanları ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi gibi farklı platformlarda 'Dezenformasyonla Mücadele Bağlamında Dijital Medya Okuryazarlığı' eğitimleri ve seminerleri düzenledik. Bugün de ortaokul öğrencilerimizle bu konuları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."