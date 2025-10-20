Bursa'da bir iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde bir iş yerinin sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını tespit etti.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinde, çocuğun kasadan parayı aldığı anlar yer alıyor.
