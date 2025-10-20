Bursa'da bir iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dükkanın önüne gelen 2 kadının iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren bir çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını tespit etti.

