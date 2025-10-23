Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'ndeki bir ikametin çatı katında çeşitli hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında toplam 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın gizlendiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

