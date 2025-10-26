Bursa'da köprü korkuluklarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kadir K. (28) idaresindeki 27 BNG 36 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski mezbahane köprüsünün korkuluklarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
