Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde de inşaat halindeki bir binadan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi.

Kent Meydanı'nda ise bir ağacın büyük dalı koparak düştü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

