        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor

        Bursa'da kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:23
        Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor
        Bursa'da kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

        Hasar alan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kent Meydanı'nda ise bir ağacın büyük dalı koparak düştü.

        Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde de inşaat halindeki bir binadan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi.

        Kentte etkili olan lodosun akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

