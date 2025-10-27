Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de "Sanata ve spora evet, uyuşturucuya hayır" temalı masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanlığı ile Karadeniz Güven Spor işbirliğinde, öğrencilere yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:26 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:26
        İnegöl'de "Sanata ve spora evet, uyuşturucuya hayır" temalı masa tenisi turnuvası düzenlendi
        İnegöl Belediyespor Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında gerçekleştirilen turnuva, "Sanata ve spora evet, uyuşturucuya hayır" temasıyla gerçekleştirildi. 33 öğrencinin katıldığı organizasyonda 41 farklı müsabaka oynandı.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu hakemleri tarafından yönetilen turnuvada birinci olan Gökhan Açıl 5 bin, ikinci Yağız Akbulut 2 bin 500, üçüncü Berat Demirci ise 1250 lira ile ödüllendirildi.

        Burada konuşan İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Alperen İşçi, tek hedeflerinin, gençlere ve çocuklara yönelik etkili çalışmalarla sosyal faaliyetler yapmak olduğunu kaydetti.

        Tabiatın boşluk kabul etmediğini vurgulayan İşçi, "Bizlerin dolduramadığı boşluğu maalesef kötü niyetli kişiler doldurmaya çalışmaktadır. Bu nedenle sanat ve spor alanlarında son derece koordineli çalışmalar yaparak, spor kulüplerimizle iş birliği içinde faaliyetler planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Karadeniz Güven Spor Kulübü Başkanı Sercan Kont da turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirterek, şunları bildirdi:

        "Spor sadece futboldan ibaret değildir. Kulüp olarak her branşta çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz spora ve sanata yönlendirildiğinde, kötü niyetli insanların hedeflerinden uzak kalacaklardır çünkü tek hedefimiz, Türk milletinin geleceği olarak gördüğümüz genç kardeşlerimizin kötülüklerden uzak durmasıdır."

        İnegöl Ülkü Ocakları Spordan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Sadullah Kaldırım ise hedeflerinin, tüm branşlarda gençleri test ederek ilgi alanlarına göre yönlendirmek olduğunu dile getirdi.

