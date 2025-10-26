Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:58 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:58
        Bursa'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Yalova-Bursa kara yolunda seyreden Z.B. (69) idaresindeki 63 B 3066 plakalı tır, Orhangazi Eski Kaymakamlık Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta duran bir tıra çarpmamak için manevra yaptı.

        Yalova-Bursa kara yolunda seyreden Z.B. (69) idaresindeki 63 B 3066 plakalı tır, Orhangazi Eski Kaymakamlık Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta duran bir tıra çarpmamak için manevra yaptı.

        Bu sırada Z.B. idaresindeki tır, G.S. (39) idaresindeki 77 AEB 526 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazanın etkisiyle otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

