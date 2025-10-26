Bursa'da tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yalova-Bursa kara yolunda seyreden Z.B. (69) idaresindeki 63 B 3066 plakalı tır, Orhangazi Eski Kaymakamlık Kavşağı'nda, kırmızı ışıkta duran bir tıra çarpmamak için manevra yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.