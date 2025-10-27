Bursa'da karı koca mantardan zehirlendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı.
Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen Keziban İ. (40) ve Adem İ. (44) bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvuran çift, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.