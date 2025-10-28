Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Orhaneli ilçesinde de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.