Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

        Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Törene Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile diğer ilgililer katıldı.

        Orhaneli ilçesinde de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Bilecik

        Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı atışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı

        - Kütahya

        Zafer Meydanı'ndaki törende Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunun ardından Tugay Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

        - Eskişehir

        Vilayet Meydanı'ndaki törende Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'ni...
        Bakan Yardımcısı Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'ni...
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ed...
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ed...
        Tepki görünce geri dönüp yere attığı çöpleri topladı
        Tepki görünce geri dönüp yere attığı çöpleri topladı
        Depreme uyurken yakalanan kişinin yaşadığı panik kamerada
        Depreme uyurken yakalanan kişinin yaşadığı panik kamerada