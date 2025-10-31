Habertürk
Habertürk
        Piyanist Gökhan Aybulus Bursa'da konser verdi

        Piyanist Gökhan Aybulus Bursa'da konser verdi

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında piyanist Gökhan Aybulus'u ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 00:46 Güncelleme: 31.10.2025 - 00:46
        Piyanist Gökhan Aybulus Bursa'da konser verdi
        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Orçun Orçunsel yönetti.

        Konserde, Ulvi Cemal Erkin, "Piyano Konçertosu" ve "Senfoni No 2" gibi eserleri BBDSO eşliğinde yorumlayan Aybulus'un sahne performansı müzikseverler tarafından beğeni topladı.

        Gecenin sonunda solist, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

