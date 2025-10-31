Piyanist Gökhan Aybulus Bursa'da konser verdi

Gecenin sonunda solist, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, Ulvi Cemal Erkin, "Piyano Konçertosu" ve "Senfoni No 2" gibi eserleri BBDSO eşliğinde yorumlayan Aybulus'un sahne performansı müzikseverler tarafından beğeni topladı.

