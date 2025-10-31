Piyanist Gökhan Aybulus Bursa'da konser verdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında piyanist Gökhan Aybulus'u ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Orçun Orçunsel yönetti.
Konserde, Ulvi Cemal Erkin, "Piyano Konçertosu" ve "Senfoni No 2" gibi eserleri BBDSO eşliğinde yorumlayan Aybulus'un sahne performansı müzikseverler tarafından beğeni topladı.
Gecenin sonunda solist, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
