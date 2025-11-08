Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Ali Şakacı, Serdar Ünal, Murat Ciner
TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 4, Blazevic 9, Besson 20, Furkan Korkmaz 9, Özgür Cengiz 4, Whaley 7, Efe Postel, Tolga Geçim 9, Kidd 8, Lewis 2, Thomasson 3
Bursaspor Basketbol: Childress 8, Parsons 5, Berk Akın 2, Kononstuk 13, Nnoko 8, Göksenin Köksal 4, Bora Satır 2, Delaurier 9, Crawford 13, Yasukan Onar 1, King 5
1. Periyot: 20-21
Devre: 43-41
3. Periyot: 69-54
BURSA
