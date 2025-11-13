Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 yaşındaki çocuk, patlayan torpil nedeniyle sağ gözünü kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta patlayan torpil parçalarının isabet ettiği 2 yaşındaki çocuk sağ gözünü kaybetti.

        Giriş: 13.11.2025 - 16:15 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:15
        Bursa'da 2 yaşındaki çocuk, patlayan torpil nedeniyle sağ gözünü kaybetti
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta patlayan torpil parçalarının isabet ettiği 2 yaşındaki çocuk sağ gözünü kaybetti.

        Huzur Mahallesi 39. Sokak'ta patlatılan torpilin parçaları, bu sırada orada oynayan A.Y'nin (2) sağ gözüne isabet etti.

        Yaralanan çocuk, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi.

        Çocuğun tedavisinin Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

