        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 18:06 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:06
        A Milli Futbol Takımı, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı.

        Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

        Yürüyüşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

        Yürüyüşün ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, milli takımın Bursalı oyuncuları İsmail Yüksek, Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer'e Bursaspor forması hediye etti.

