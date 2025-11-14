Türkiye-Bulgaristan maçına doğru

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, yarın sabırlı oynamaları gerektiğini ve kazanarak play-off hakkını garantilemek istediklerini söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki basın toplantısında milli futbolcu İsmail Yüksek ile birlikte açıklamalarda bulundu.﻿

Montella, Bulgaristan karşısında deplasmanda kazanılan 6-1'lik maçın averajı düzeltmek adına önemli olduğunu ve yarın da kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Yarınki maçla beklentim kompakt oynayan ve geçişlerde hızlı olan bir takım olacak. Sabırlı olmamız gerekiyor. Hemen skoru alamasak da sabırlı olmaya devam etmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde aceleci olmayacağız. Bulgaristan'daki ilk yarı aslında istediğimiz futbolu yansıtamamıştık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu yansıtmıştık. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz tabii ki de elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "Yarınki maçı İspanya karşılaşması için bir hazırlık olarak görüyor musunuz?" sorusunu, "Bu maçı çok önemli bir maç olarak görüyoruz kendi yolculuğumuzda. Çünkü birinci torbadan play-off’lara katılmayı garantilememiz gerekiyor. Yarınki maçı İspanya maçına hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Tam tersi adım adım ilerliyoruz, her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyeceğiz ve istediğimiz sonuçları alabilmek için tek tek gidiyoruz ve sadece benim tarafımdan değil buradaki herkesin tarafından öyle olduğunu biliyorum." şeklinde yanıtladı. Vincenzo Montella, Bulgar bir gazetecinin, "Ülkenizde bahis soruşturması açıldı, bu sizi ve oyuncularınızı nasıl etkiledi?" sorusu üzerine, "Aslında çok üzücü bir olay hepimiz için. Çünkü başka ülkelerde de geçmişte yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde fark ettiğimiz bir olay var, birçok insanın birçok futbolcunun kimliği çalınarak bu tarz eylemler yapıldı. Üzücü bir rakamımız da var 2. ve 3. Lig olmak üzere, oralarda daha fazla bu tarz bahisler oldu. Bilgi aktarımında bir tık daha iyi olabiliriz. Özellikle futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz gerek. Yani bir futbolcu oynuyorsa bunun yasak olduğunu bilmesi gerekiyor. Bizim için üzücü bir dönem oldu. Her seferinde söylüyorum, bu başarıları futbolcularımız sayesinde yaptık. Bu hafta dediğiniz gibi çok fazla konular oldu, insanların kafasını karıştırabilecek ama ben özellikle herkesten bu maçlarla alakalı çok özel bir konsantrasyon talep ettim. Çünkü biz yarın öyle bir maça çıkıyoruz ki yüzde yüzümüzden daha az hiçbir şey yapamayız. Her şeyin en iyisini yapmak zorundayız. Çünkü biliyorsunuz yolculuğumuz uzun evet ama adım adım ilerlememiz gerekiyor ve ne gerekiyorsa da yapmalıyız." açıklamasında bulundu.

- "Belki yarın için kadroda sürprizler olabilir" Montella, Emirhan Topçu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmasının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: "Emirhan konusunda bir hafta önce kulübünden bir açıklama olmuştu. Sonrasında yetkililerle konuştuğumuzda denendiğini görmüştük, birkaç gün önce de maalesef nüksetti gibi oldu, kendisi de biz de çok üzüldük. Doktorumuzla konuşurken bir dahaki maçta da olmama ihtimalini göz önünde bulundurarak böyle bir karar almak zorunda kaldık. Biliyorsunuz ki kadroya fazladan oyuncu çağırmayı seviyorum. İlerisi için düşündüğüm futbolcularda buranın atmosferini deneyimlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Şunu da düşünmeniz gerek, kart sınırında olan çok futbolcumuz var. En iyi şekilde ikinci maça çıkmamız gerek, belki yarın için kadroda sürprizler olabilir." İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin milli takım aday kadrosunda olması hakkında gelen bir soru üzerine, "Geldiğimiz günden bu yana hem saha içi hem de saha dışı davranışları burayı hak ettiğini bize gösterdi. Oynaması gerektiği düşünüldüğü bazı maçlar da vardı, oynamadığında da hiçbir zaman davranışlarını bozmadı, tam tersi sonradan oyuna girerek katkıda bulundu. Maalesef şu anda kulübünde böyle bir durum yaşıyor. Umarım çok çabuk bir şekilde çözülebilir. Çünkü sonrasında oynaması gerekecektir, biliyorsunuz ki Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz ve ihtiyacımız olan bir futbolcu olduğunu düşündüğümüz için kendisinin de iyiliği için oynaması gerekiyor. Umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür." şeklinde konuştu.

Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılmanın daha zor olduğunu aktaran Montella şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası’na gitmek bu kıta için bir tık daha zor. Diğer kıtalarda ismini uzun zamandır duymadığımız milli takımlar Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etti. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Örneğin Brezilya 3 maç kaybetti ama Dünya Kupası’na katılmayı hak etti. Baskı konusunda hiçbir şekilde baskı hissetmiyoruz. Baskı tam tersi beni motive ediyor. Avrupa Şampiyonası'na da gitmeme ihtimalimiz vardı. Baskı hissetseydim deplasmanda Hırvatistan’ı yenemezdik. Etrafımızda önemli olaylar var ama bunlar bizi motive ediyor. Baskı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Grubumuza göre konuşursak şu an birinci olan takım FIFA sıralamasında da dünya bir numarası, onları da geçip gitmeniz gerekiyor. Hiç önemli değil, biz adım adım ilerleyeceğiz." Montella, son olarak uzun bir süre sonra tekrar aday kadroya çağırdığı Yusuf Sarı hakkında ise "Yusuf’u uzun zamandır tanıyorum, çok hızlı ve tahmini zor bir futbolcu. O özelliklerinin bizim için önem arz edeceğini düşündüğüm için bizimle birlikte. Yarınki maçta da yararlanacağımızı düşünüyorum, sonradan girer ya da doğrudan girer. Bizimle tekrar olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- İsmail Yüksek: "Dünya Kupası'nda oynamanın hayaliyle yatıp kalkıyoruz" Milli futbolcu İsmail Yüksek, memleketi Bursa’da milli maça çıkacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bursa doğumlu bir futbolcu olarak memleketime milli maç vesilesiyle gelmekten dolayı çok mutluluk ve onur duyuyorum. Geçmişte Bursa’da maç oynanmıştı, istemediğimiz bir sonuç alınmıştı. İnşallah yarın en iyi şekilde mücadele ederek galibiyeti alarak Bursa’da bunu telafi etmek istiyoruz. Bursa'nın bendeki yeri her zaman özeldir. İznik-Bursa doğumlu bir futbolcu olarak yetiştim. İki sene önce Bursa'da istemediğimiz bir mağlubiyet almıştık, onları üzmüştük, yarın inşallah onların desteğiyle ilk dakikadan doksanıncı dakikaya kadar verecekleri destekle yarın inşallah onlara güzel bir mücadele göstereceğiz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. İsmail, son dönemde artan performansı hakkında ise “Son dönemlerde gösterdiğim performanstan dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok çalışırım. Yani eskisine nazaran daha da öz güvenli olduğumu düşünüyorum. Hocamızın verdiği destek de çok önemli. Taraftarın verdiği destek de çok önemli. İnşallah yarın da son haftalardaki performansımı ihocam şans verirse göstermek istiyorum.” şeklinde konuştu.