Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde Gökhan D. (21) idaresindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet A. (21) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
