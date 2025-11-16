Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 16.11.2025 - 21:33
        Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi'nde Gökhan D. (21) idaresindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet A. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

