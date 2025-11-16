Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Osmany, Oğuzhan Doğruluk, Dirlic, Hasan Sıkar, Corre (Klistan, Ümit Demir, Ali Enis Ay, Gökhan Gökgöz, Yunus Emre Erşahin, Burhan Zorluer)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Nimir, Clevenot, Fornal (Ahmet Karataş, Berkay Bayraktar)
Setler: 25-22, 17-25, 21-25, 20-25
Süre: 110 dakika
BURSA
