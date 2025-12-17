Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Tuzla Mahallesi'ndeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının ardından iki katlı ev zarar gördü.
