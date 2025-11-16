Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da dereye giren çocuk boğuldu

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde dereye giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:49 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:49
        Bursa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde dereye giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

        İddiaya göre, Hızır Ali Çetin (11) ve arkadaşları Yenimahalle'deki Çambalı Deresi'ne gitti.

        Arkadaşları, dereye giren Çetin'in bir süre sonra suda kaybolduğunu fark ederek, yakınlarına haber verdi.

        Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen Çetin'in yakınları dereye girerek, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

        Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere, ekiplerce Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

