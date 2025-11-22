Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu politikalara akademik çözüm önerileri geliştiriyorlar

        CEM ŞAN - İhtiyaç duyulan alanlarda yeni kamu politikalarının üretilmesi amacıyla Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulan Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Koordinatörlüğünde 125 akademisyenle yaşanan veya yaşanması olası sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu politikalara akademik çözüm önerileri geliştiriyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEM ŞAN - İhtiyaç duyulan alanlarda yeni kamu politikalarının üretilmesi amacıyla Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulan Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Koordinatörlüğünde 125 akademisyenle yaşanan veya yaşanması olası sorunlara alternatif çözüm önerileri geliştiriliyor.

        Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, KAPGEM Koordinatörlüğünün 21 Şubat 2024'te kurulduğunu hatırlattı.

        Prof. Dr. Kırışık, düşünce kuruluşu olarak nitelendirilen KAPGEM'de 125 akademisyen, bürokrat ve gönüllü öğrencinin çalışarak kurum ve kuruluşlara politika raporları ürettiğini söyledi.

        KAPGEM bünyesinde hazırlanan politika raporlarının belli bir problemin çözülmesi konusunda olabildiği gibi Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaçlarına yönelik de olabileceğini belirten Kırışık, şöyle konuştu:

        "Aile ve sosyal hizmet politikaları, eğitim politikaları, bilim politikaları, gelecek politikaları, Çin politikaları, Pakistan politikaları gibi KAPGEM bünyesinde 27 politika masamız var. Şu anda 28'incisini kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu masalarda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz politikaları geliştiriyor ve güçlendiriyoruz."

        Fatih Kırışık, şu ana kadar tamamladıkları Türk Bilim İndeksi Modeli, Türkiye Uluslararası Öğrenci Raporu, Türkiye Doğum Artışı Politika Modeli Önerisi, Orman Yangınlarını Önleme Politika Raporu, Dezenformasyonla Mücadeleye Yönelik Politika Önerileri, Trafik Güvenliği Kamu Politikası Raporu ve MHRS Geliştirilmesi Politika Raporu'nu kamuoyuyla paylaştıklarını anlattı.

        Güncel konulara akademik perspektif sunmaya çalıştıklarını belirten Kırışık, "Hazırladığımız raporlarımızla ülkemize çok önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bilimi, politika alanında bilgi üretir hale getirmek ve bunu hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

        - "Orman yangınlarına çözüm için orman politikaları masası kurduk"

        Rektör Kırışık, orman yangınlarıyla ilgili de çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Orman yangınları olunca, 'Ülkemizin bu sorununa nasıl çözüm bulabiliriz?' diye orman fakültemizdeki bu alanda uzman arkadaşlarımızla hemen orman politikaları masası kurduk. Bu masayla 'Orman yangınlarını nasıl ortaya çıkmadan önleyebiliriz?' diye çalıştık. Yaptığımız toplantılar neticesinde 19 maddelik bir politika raporu ortaya çıkardık. Aynı zamanda bu politika raporumuzu kitaplaştırdık ve yayın aşamasına geldi. Uluslararası yayın olarak yayımlayacağız. Orman yangınlarını ortaya çıkmadan önlemek için temel ilkeleri belirlediğimiz, dünyanın orman yangınlarını önleme politikalarını incelediğimiz çok gelişmiş bir rapor oldu."

        Kırışık, koordinatörlüğün hazırladığı raporlar ve sunduğu akademik katkılarla Türkiye'nin kamu politikası üretim kapasitesine bilimsel derinlik kazandıran öncü merkez haline geldiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?

        Benzer Haberler

        Bursa'da "insanlık ölmemiş" dedirten olay... Engelli genç adam yolda zarf i...
        Bursa'da "insanlık ölmemiş" dedirten olay... Engelli genç adam yolda zarf i...
        Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, polislere ateş açtı (2)
        Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, polislere ateş açtı (2)
        Motosikleti at sürer gibi sürdü
        Motosikleti at sürer gibi sürdü
        Uzun namlulu silahla cinayet işleyen zanlı, trafik polislerinin nefes kesen...
        Uzun namlulu silahla cinayet işleyen zanlı, trafik polislerinin nefes kesen...
        İki araç çarpıştı, takla atan otomobilde sürücü sıkıştı
        İki araç çarpıştı, takla atan otomobilde sürücü sıkıştı
        Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, polislere ateş açtı
        Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, polislere ateş açtı