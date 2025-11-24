Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunan 23 öğrenci tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunan 23 öğrenci tedavi altına alındı.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Orhangazi ilçesindeki "Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tavuk şnitzel ve makarnayı" tüketen Sölöz İlkokulu'ndaki 23 öğrencinin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

        Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, su ve gıda numuneleri almak ve epidemiyolojik çalışma yürütmek üzere her iki okula da yönlendirilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Şehit kızı öğretmen unutulmadı
        Şehit kızı öğretmen unutulmadı
        Tünelde alev alan su tankeri itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Tünelde alev alan su tankeri itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Kadınların güvenli hayat hakkı için Osmangazi'den önemli adım
        Kadınların güvenli hayat hakkı için Osmangazi'den önemli adım
        Başkan Bozbey' mezun olduğu okuldaki öğretmenlerle buluştu
        Başkan Bozbey' mezun olduğu okuldaki öğretmenlerle buluştu
        Öğretmenler günü atık pil kampanyasının kazanları belli oldu
        Öğretmenler günü atık pil kampanyasının kazanları belli oldu
        Karacabeylilerden eğitime destek için büyük buluşma
        Karacabeylilerden eğitime destek için büyük buluşma