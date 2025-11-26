Habertürk
Habertürk
        Bursa'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Bursa'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Bursa'da düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:12
        Bursa'da 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda G.Ö'nün kentte uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, uyuşturucu satışından temin edildiği düşünülen 50 bin lira ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

