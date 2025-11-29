Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da geri gelen otomobilin istinat duvarından düştüğü anlar kamerada

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri gelen otomobilin istinat duvarından düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 29.11.2025 - 20:08
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri gelen otomobilin istinat duvarından düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kükürtlü Mahallesi'nde Nükhet F. (65), site bahçesindeki otomobiline binip geri manevra yaptı.

        İstinat duvarının üzerindeki korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten ağaçlık alana devrildi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Devrilen otomobilde sıkışan Nükhet F, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kaza anı sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, sürücü Nükhet F'nin otomobile binip geri manevra yaptığı, istinat duvarı üzerindeki korkulukları aşıp ağaçlık alana devrildiği anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

