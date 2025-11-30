Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'nın muhtarlarından oluşan koro 7 yıldır sahne alıyor

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın farklı ilçelerindeki mahallelerde görev yapan muhtarlar, yorgunluklarını oluşturdukları koroyla sahne alarak atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:00 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'nın muhtarlarından oluşan koro 7 yıldır sahne alıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın farklı ilçelerindeki mahallelerde görev yapan muhtarlar, yorgunluklarını oluşturdukları koroyla sahne alarak atıyor.

        Bursa'nın 8 ilçesinden bir araya gelen muhtarlar 2018'de "Muhtarlar Korosu"nu kurdu.

        Aktif görev alan 24 muhtarın haftanın bir günü bir araya gelerek çalışma yaptığı koro ekibi, Bursa Büyükşehir Belidiyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'yla sahne alıyor.

        Kurulduğu günden bu yana 30'un üzerinde konser veren koro, özel ve resmi günlerde sahne alıyor. Önceki yıllarda koroda görev almalarına rağmen, muhtar seçilemeyen koro üyelerinin yerine ise yeni muhtarlar ekleniyor.

        Daha önce Bursa'nın ilçelerinde sahne alan koro, ilk şehir dışı konserini vermeye hazırlanıyor.

        - "Bu koroda her isteyen muhtar gelip yer alabilir"

        Bursa Muhtarlar Korosu Başkanı ve Davutdede Mahalle Muhtarı Ersin Özbek, AA muhabirine, Muhtarlar Korosu'nun 2018 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrasıyla birlikte sahne alarak başladığını söyledi.

        Özbek, son olarak Öğretmenler Günü için sahne aldıklarını belirterek, "Sosyal bir faaliyet yaşamak için aktif muhtarlarımızla devam ettiğimiz bir sosyal çalışma projesi. 17 ilçenin hepsinde olmasa da 8 ilçemizden muhtarlarımız bu koroda var. Günün yorgunluğunu haftada bir gün de olsa çalışma yaparken atıyoruz ve sonucunda ödül olarak da yakın ilçelerimize giderek konserler veriyoruz." ifadesini kullandı.

        Koroda görev almak için aktif olarak muhtarlık görevinin sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz seçimlerde muhtarlığı kaybeden arkadaşlarımız olduğu için koroda aktif muhtarlarla devam etmek zorunda kaldık. Bu koroda her isteyen muhtar gelip yer alabilir. Belki de Bursa'nın en iyi saz ekibi Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektep Orkestrasıyla çalışıyoruz. Onların ve belediyenin desteğiyle sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz."

        Özbek, konser verdikleri vatandaşlar tarafından çok sıcak karşılandıklarını dile getirerek ,"Yeni seçilen muhtar arkadaşlarla beraber, aramızda güzel seslerimiz de var. Sonuçta amatörüz profesyonel olarak yapmıyoruz ama o duyguyu yaşayıp sahnede dinleyiciye aktarabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

        Şehirlerarası konserlere de başlayacaklarını belirten Özbek, "İlerleyen günlerde Kocaeli veya Bandırma konserimiz olacak. İnşallah İstanbul ve Ankara konseri de dahil ederiz. Türkiye'de ilk ve tek aktif şu an devam eden ve yoğun olarak süreci devam ettiren tek muhtarlar korusu biziz." dedi.

        Koro üyelerinden Karacaali Mahallesi Muhtarı Göksal Noca ise muhtarlar olarak günlerinin yoğun geçtiğini ancak haftanın bir günü koroya gelerek enerjilerini attıklarını söyledi.

        Grup arkadaşlarının iyi anlaştığını vurgulayan Noca, "Bir de arkamızdaki orkestra muhteşem. Kurulduğu günden beri bu korodayım. Derslerimizi hiç aksatmadan her hafta geliyoruz. Ben çok seviyorum. Şarkı söylemek zaten çok güzel bir şey. Bir de bu arkadaşlarla olunca daha güzel oluyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Otomobiliyle kaza yaptı, şokunu atlatamadan bu kez de taksiye çarptı
        Otomobiliyle kaza yaptı, şokunu atlatamadan bu kez de taksiye çarptı
        Soğuk havalarda en çok görülen cilt hastalıkları
        Soğuk havalarda en çok görülen cilt hastalıkları
        Gündelik hayatlarından esinlenerek hikaye kitabı yazan ilkokul öğrencileri,...
        Gündelik hayatlarından esinlenerek hikaye kitabı yazan ilkokul öğrencileri,...
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp ormana kaçtı
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp ormana kaçtı
        Polisin dur ihtarına uymadı, çamura saplanınca yaya olarak kaçtı
        Polisin dur ihtarına uymadı, çamura saplanınca yaya olarak kaçtı
        Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı (2)
        Bursa'da kaybolan Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı (2)