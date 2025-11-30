Habertürk
Habertürk
        Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor

        Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 30.11.2025 - 16:44
        Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor
        Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı başladı.

        Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

