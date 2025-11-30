Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

