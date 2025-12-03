Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 1200 litre etil alkol ele geçirildi

        Bursa'da sahte içki yapımında kullanıldığı öne sürülen 1200 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 1200 litre etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da sahte içki yapımında kullanıldığı öne sürülen 1200 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde 2 aracın sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkol taşıdığı bilgisine ulaştı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 1200 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın

        Benzer Haberler

        Bursa'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi
        Bursa'da gümrük kaçağı 70 cep telefonu ele geçirildi
        Küçük önlemler, boğaz ağrısını önleyebilir
        Küçük önlemler, boğaz ağrısını önleyebilir
        Servis otobüsü alevlere teslim oldu
        Servis otobüsü alevlere teslim oldu
        Bursa'da piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak cep telefonları ve USB kabl...
        Bursa'da piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak cep telefonları ve USB kabl...
        Bursa'da bin 200 litre etil alkol ele geçirildi
        Bursa'da bin 200 litre etil alkol ele geçirildi
        Bursa'da ormanda mahsur kalan vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı
        Bursa'da ormanda mahsur kalan vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı