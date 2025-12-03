Bursa'da 1200 litre etil alkol ele geçirildi
Bursa'da sahte içki yapımında kullanıldığı öne sürülen 1200 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde 2 aracın sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkol taşıdığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 1200 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
