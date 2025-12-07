Otomotiv endüstrisi kasımda yaklaşık 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

Habertürk
        Bursa Haberleri

        Türkiye otomotiv endüstrisi, Kasım ayında 3 milyar 752 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        Giriş: 07.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:40
        Türkiye otomotiv endüstrisi, Kasım ayında 3 milyar 752 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı, geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar oldu.

        Otomotiv endüstrisinin ocak-kasım dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 37 milyar 765 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

        - En fazla ihracat tedarik endüstrisinde

        Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin kasım ayı dış satımı yüzde 1 düşüşle 1 milyar 309 milyon dolar oldu.

        "Binek otomobiller" ihracatı kasımda yüzde 8 artışla 1 milyar 230 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 64 artışla 644 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 45 artışla 342 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 101 artışla 182 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı ise 45 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        - Almanya'ya ihracat yüzde 45 arttı

        Kasım ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 45 artışla 571 milyon dolara ulaştı.

        Fransa, yüzde 30 artış ve 512 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise geçen ay yüzde 45 artışla 427 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

        Ülke grubu özelinde ise geçen ay Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 18 artışla 2 milyar 744 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu yılı da ihracatın lider sektörü unvanıyla kapatmaya doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Kasım ayını da güçlü artışla tamamladık. Ocak-kasım döneminde ihracatımızı 37 milyar 765 milyon dolara taşıdık. Elde ettiğimiz sonuçlar, başta ana pazarlarımız olan Almanya ve Birleşik Krallık olmak üzere, tüm dünyada sektörümüzün gücünü ve rekabetçi yapısını bir kez daha kanıtladı." ifadesini kullandı.

