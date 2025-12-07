Otomotiv endüstrisi kasımda yaklaşık 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye otomotiv endüstrisi, Kasım ayında 3 milyar 752 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin kasım ihracatı, geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar oldu.

Otomotiv endüstrisinin ocak-kasım dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 37 milyar 765 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

- En fazla ihracat tedarik endüstrisinde

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin kasım ayı dış satımı yüzde 1 düşüşle 1 milyar 309 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı kasımda yüzde 8 artışla 1 milyar 230 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 64 artışla 644 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 45 artışla 342 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 101 artışla 182 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.