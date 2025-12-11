Bursa'da marketteki sadaka kutusunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir markette bulunan sadaka kutusunu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.
Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'ndeki bir markette alışveriş bahanesiyle gelen G.A. ve E.G'nin iş yerindeki sadaka kutusunu alarak kaçmaya çalıştığı iddia edildi.
Durumu fark eden market çalışanları, 2 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
