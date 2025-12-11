Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da marketteki sadaka kutusunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir markette bulunan sadaka kutusunu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 20:22 Güncelleme: 11.12.2025 - 20:22
        Bursa'da marketteki sadaka kutusunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir markette bulunan sadaka kutusunu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.

        Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'ndeki bir markette alışveriş bahanesiyle gelen G.A. ve E.G'nin iş yerindeki sadaka kutusunu alarak kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

        Durumu fark eden market çalışanları, 2 zanlıyı yakaladı.

        Şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

