Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin 3. yılında Mudanya'da anıldı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Bursalı Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin 3. yıl dönümünde Mudanya'daki şehitlikte düzenlenen törenle anıldı.
Anma programına, şehidin ailesinin yanı sıra Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, ilçe protokolü, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
