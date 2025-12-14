Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin 3. yılında Mudanya'da anıldı

        Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Bursalı Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin 3. yıl dönümünde Mudanya'daki şehitlikte düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 09:18 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:18
        Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin 3. yılında Mudanya'da anıldı
        Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Bursalı Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, şehadetinin 3. yıl dönümünde Mudanya’daki şehitlikte düzenlenen törenle anıldı.

        Anma programına, şehidin ailesinin yanı sıra Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, ilçe protokolü, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Törende Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

